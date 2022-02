Valentino Rossi en visite chez WRT: «Hâte de découvrir Francorchamps» Le nonuple champion du monde de motos a visité les ateliers de WRT, l’écurie belge avec laquelle il va entreprendre sa reconversion sur quatre roues en GT World Challenge Europe. Un fameux défi que le truculent italien aborde avec le sourire.

Par Thierry Wilmotte Publié le 12/02/2022 à 14:12 Temps de lecture: 3 min

Même s’il restera visible en MotoGP au travers de l’engagement par son écurie VR46 de deux Ducati pour les Italiens Luca Marini et Marco Bezzecchi, Valentino Rossi (42 ans) va entreprendre une nouvelle carrière en sport automobile. Et pour entamer celle-ci sur des bases solides, il a trouvé accord avec le team WRT de Vincent Vosse. Rossi disputera le GT World Challenge Europe au volant d’une Audi R8 GT3 qu’il partagera avec des pilotes officiels Audi. Ceux-ci n’ont pas encore été officiellement annoncés, mais on a pu apercevoir Fred Vervisch aux côtés de Rossi… « Courir, c’est ma vie ! » Car le nonuple champion du monde de moto était de passage dans les ateliers de Baudour à la fin de la semaine… « J’ai toujours eu envie de rouler en voiture, même quand je roulais encore en MotoGP », a confié l’enthousiaste Italien. « Je savais qu’une fois que ma carrière à moto s’arrêterait, je passerais sur quatre roues. Courir, c’est ma vie, c’est ce que j’aime, et je pense être dans un environnement idéal pour entamer ce nouveau chapitre de ma vie. »

Bientôt papa Le choix de l’écurie semble être rapidement tombé sous le sens : « Quand Vincent (Vosse) est venu me présenter son projet, j’ai bien aimé son approche », poursuit celui qui deviendra papa dans les prochains jours. « Son équipe est très compétitive, et ma découverte de la voiture s’est très bien passée. J’attache beaucoup d’importance aux relations humaines, et je considère déjà l’équipe comme ma deuxième famille. Ici, l’atmosphère est bonne, je peux rouler avec des pilotes très rapides qui vont certainement m’apprendre plein de choses. Rouler en GT m’a semblé être le meilleur choix, et ce que j’aime dans notre programme, c’est que je roulerai autant en sprint qu’en endurance. » « J’espère me battre pour des podiums » Difficile cependant d’énoncer des ambitions claires pour l’ancien motard qui va profiter des prochains essais pour découvrir son nouvel univers. « Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, même si j’espère être compétitif et me battre pour des podiums », sourit encore celui qui a profité de son passage dans les bâtiments hennuyers pour faire mouler son siège en vue d’essais qui se dérouleront prochainement en France. « Lors de mes tout premiers essais à Valence, Vincent m’a dit que mes chronos n’étaient pas mauvais et j’ai plutôt tendance à le croire ! Quant au programme, il peut paraître ambitieux avec 10 courses, mais j’en avais bien 20 en MotoGP, alors… »