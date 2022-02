Réactions: «Il est grand temps de sortir de la concurrence absurde actuelle»

Les réactions n’ont pas tardé après l’annnonce de cet accord sur la fusion de deux universités.

Annemie Schaus, rectrice de l’ULB. « Ce qui se passe n’est pas exactement dans la logique du décret Paysage qui privilégiait une organisation en pôles géographiques avec des universités leaders sur leur territoire mais cette fusion est la décision de l’UCLouvain et de Saint-Louis, j’en prends donc acte. Le plus important pour moi aujourd’hui c’est que cela s’insère dans une régulation de l’offre d’enseignement supérieur. Parallèlement à la fusion, il y aura un décret organisant les habilitations sur une base géographique. Et un autre sur le refinancement avec des clefs qui permettront de prendre en compte la situation spécifique de l’ULB. Enfin, en arrière-plan, il y a la volonté de limiter la course à l’étudiant. Il est grand temps en effet de sortir de la concurrence absurde actuelle et de fonctionner plus sereinement. C’est dans l’intérêt de toutes les universités ».