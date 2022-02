«Convoi de la liberté» à Bruxelles: la police rappelle l’interdiction de manifester avec des véhicules motorisés

Ces derniers jours, des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux et les messageries groupées pour que le plus grand nombre possible de camions et autres véhicules descendent sur la capitale ce lundi 14 février.

Les militants s'opposent aux mesures sanitaires actuellement en vigueur. À lire aussi La police fédérale surveille les réseaux sociaux pour éviter tout «convoi de la liberté»

Dialogue puis interventions

La police fédérale surveillera de près la circulation à Bruxelles et sera présente le long des principales artères et voies d’accès. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur le dialogue avec les conducteurs, ce n’est qu’ensuite qu’une intervention aura lieu. La police et les procureurs de Bruxelles et de Halle-Vilvoorde soulignent que la priorité sera donnée à la sécurité des résidents et des navetteurs qui se rendent dans la capitale.