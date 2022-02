Tableau Delvaux: Vade retro

L’Œuvre au noir, grand roman de Marguerite Yourcenar, s’ouvre sur l’introduction des métiers à tisser dans l’univers manuel des tisserands. Cette révolution se produit à l’initiative d’un certain Colas qui rêve ainsi de soulager les travaux des ouvriers et leur détresse. Zénon, le héros, passionné de savoir et de technologie, aide son ami à dessiner ces machines, installées dans un atelier de Dranouter.

Mais les tissutiers prennent peur : « Si ces machines s’implantent dans le plat pays, nous sommes cuits, nous ne sommes pas faits pour nous démener entre deux roues comme des écureuils en cage ». Colas doute, sous la pression des licenciements d’ouvriers et des oppositions : « Et j’ai compris que nos mécaniques étaient un fléau comme la guerre, la cherté des vivres, les draps étrangers. (…) Et je dis que l’homme doit travailler tout bonnement comme avant lui ses pères l’ont fait et se contenter de ses deux bras et de ses dix doigts ».