Coronavirus: pourquoi il ne faut pas essayer d’attraper omicron de manière délibérée

Dans le cas ou l’idée d’attraper le variant omicron de manière délibérée pour «en finir», voici les cinq raisons listées par CNN pour lesquelles ce n’est pas une bonne idée.

1.Ce n’est pas «juste un rhume»

Fièvre, maux de gorge, ganglions gonflés, courbatures sont souvent les symptômes les plus recensés du variant omicron ce qui affaiblit le corps humain, explique CNN par le biais du Dr. Robert Murphy, directeur exécutif du Havey Institute for Global Health de la Northwestern University Feinberg School of Medicine.