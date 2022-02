Disparition de Natacha au Pérou: pourquoi un groupe de secouristes a été contraint d’interrompre ses recherches

Dans la zone de recherche, cependant, il y a encore une trentaine d’officiers actifs, répartis en trois brigades. Les enquêteurs belges pourraient se rendre au Pérou prochainement. En tout cas, le dossier a été repris par le parquet fédéral. « Nous y réfléchissons et allons contacter les autorités péruviennes », a déclaré le porte-parole Eric Van der Sypt.

L’un des sauveteurs d’une équipe participant aux recherches a expliqué qu’une route vers le village de San Juan de Chuchco serait parcourue, mais personne n’a voulu les aider à obtenir du carburant pour leur camionnette. Le maire de Cabanaconde n’a pas non plus voulu leur donner un abri. Ils ont donc été contraints d’abandonner leur voyage.

L’avocate de 28 ans, originaire de Linkebeek, est portée disparue depuis le 24 janvier. Ce jour-là, elle serait partie d’une auberge du village péruvien de Cabanaconde pour une randonnée dans le canyon de Colca, un canyon profond et large situé dans le sud du pays. Natacha est partie seule, laissant une partie de ses bagages à l’auberge, mais elle n’est jamais revenue de ce trek.

« Il n’y a pas d’accord bilatéral entre le Pérou et la Belgique, donc cela se fera sur la base de négociations diplomatiques », a-t-il poursuivi. « Il ne s’agit pas de critiquer les autorités péruviennes, elles font ce qu’elles peuvent et utilisent tous les moyens possibles, mais dans des cas comme celui-ci, nous essayons toujours d’obtenir une commission rogatoire sur place. Elle se compose généralement de deux enquêteurs et d’un magistrat fédéral. »