Cristiano Ronaldo encore muet avec Manchester United: le Portugais est sur sa pire série depuis 2009

L’attaquant des Red Devils ne parvient plus à faire trembler les filets depuis six rencontres, une première en treize ans.

Pour la troisième fois en huit jours, Manchester United a été incapable de remporter un match après avoir ouvert le score, en concédant le nul (1-1) face à Southampton, samedi, en ouverture de la 25e journée de Premier League. Symbole de la mauvaise passe des Red Devils : Cristiano Ronaldo n’a une nouvelle fois pas réussi à grossir son compteur but.

Le Portugais a bien cru avoir retrouvé le chemin des filets, mais son but a été annulé pour hors-jeu. Résultat : il est sur une série de six matches, toutes compétitions confondues, sans le moindre but ni passe décisive. C’est une première pour lui depuis décembre 2008 – janvier 2009, où il était resté muet pendant sept rencontres.