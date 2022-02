Tensions en Ukraine: Macron lance un avertissement à Poutine, une invasion russe possible «à tout moment» selon les Etats-Unis

Le président français s’est aussi « fait le relais des inquiétudes de ses partenaires européens et de ses alliés ».

Le président français Emmanuel Macron a averti samedi son homologue russe Vladimir Poutine qu’un « dialogue sincère n’était pas compatible avec une escalade » militaire à la frontière ukrainienne, a annoncé l’Elysée à l’issue d’un entretien téléphonique de 1h40 entre les deux chefs d’Etat.

Au cours de cette discussion, MM. Macron et Poutine « ont tous deux exprimé une volonté de poursuivre le dialogue » sur « les voies pour avancer sur la mise en oeuvre des accords de Minsk » sur le Donbass et sur « les conditions de la sécurité et de la stabilité en Europe », a ajouté la présidence française.