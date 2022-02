D1A: longtemps à dix, La Gantoise décroche trois précieux points face à Eupen

Malgré une infériorité numérique en seconde mi-temps, La Gantoise a enchaîné un deuxième succès à l’extérieur en s’imposant 0-1 à Eupen samedi après-midi lors de la 27e journée de championnat. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Laurent Depoitre sur une superbe reprise de volée au quart d’heure de jeu. Avec 43 points, les Buffalos reviennent temporairement à la hauteur de Charleroi, 5e. De son côté, Eupen enregistre un neuvième match consécutif sans victoire (7 défaites et 2 partages) et pointe au 15e rang avec 27 unités. Les Pandas conservent quatre longueurs d’avance sur Seraing, avant-dernier et barragiste pour la relégation.

La possession de balle était à l’avantage des Buffalos en début de rencontre. Ces derniers concrétisaient leur domination par l’ouverture du score de Laurent Depoitre au quart d’heure de jeu. Situé dans le rectangle, l’attaquant reprenait de volée un superbe centre de Julien De Sart et trompait magnifiquement Abdul Nurudeen sur sa première tentative de la rencontre (15e, 0-1). Il s’agit du septième but de Laurent Depoitre cette saison.