Biden a averti Poutine des «répercussions sévères et rapides» d’une attaque de l’Ukraine

L’appel a duré un peu plus d’une heure.

Le président américain Joe Biden a averti son homologue russe Vladimir Poutine des « répercussions sévères et rapides » que subirait Moscou en cas d’attaque de l’Ukraine, lors d’un appel téléphonique d’un peu plus d’une heure samedi entre les deux dirigeants, a annoncé la Maison Blanche.

Les Etats-Unis et leurs alliés « répondront de manière résolue et imposeront des répercussions sévères et rapides à la Russie » si cette dernière envahit l’Ukraine, a indiqué l’exécutif américain.