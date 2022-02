Alexandro Calut est métamorphosé avec le Standard

Fait d’émotions et de fausses certitudes, le football est surtout une question de contexte, avec des circonstances qui doivent souvent être relativisées. Alexandro Calut en est le parfait exemple du côté du Standard…

Nous sommes le 8 mai 2021. Alors entraîneur des Rouches, Mbaye Leye décide de donner une chance à Alexandro Calut de prouver sa valeur face à Gand, dans des Playoffs 2 presque ridicules, car disputés sur un mode mineur par les Standardmen. Difficile pour un gamin de s’exprimer, voire d’exister. Tant contre les Buffalos que du côté d’Ostende lors de l’ultime match de la saison dernière, le latéral est apparu léger dans les duels, perdu tactiquement et timoré.

Le train pour la Pro League semblait être passé, laissant l’ancien sociétaire de Genk à quai. Nous en revenons donc au contexte, celui qui donne parfois une seconde chance à un moment qui surprend. Comme lors de la réception du Club de Bruges, le 23 janvier dernier. Collins Fai à la CAN, Nicolas Gavory parti à Düsseldorf et Niels Nkounkou rarement convaincant, Luka Elsner décide de sortir le jeune garçon de son chapeau. Après l’avoir dépoussiéré, car il ne semblait plus entrer en ligne de compte aux yeux de son entraîneur.