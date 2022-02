D1A: Anderlecht s’impose à Zulte Waregem et conforte sa place dans le Top 4

Anderlecht s’est hissé, du moins provisoirement, à la 3e place de la D1A grâce à sa victoire 1-2 samedi sur la pelouse de Zulte Waregem en match de la 27e journée de la phase régulière du championnat de Belgique de football. Cristian Kouamé (18e), Lior Refaelov (33e) ont marqué les buts bruxellois, Zino Gano celui de l’équipe locale (74e). Anderlecht, qui vient d’aligner une deuxième victoire, possède 48 points, soit autant que le Club de Bruges qui reçoit Charleroi dimanche à 18h30.

Après une première alerte à la 9e minute sous la forme d’un tir sur le montant du but signé Verschaeren, la défense de Zulte Waregem devenait la plus mauvaise de la division à la 18e minute quand Kouamé prolongeait dans le but, un ballon relâché par le gardien Bossut sur un corner, et signait son 6e but en championnat (0-1).