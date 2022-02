Bright Brussels: la liste des animations qui illumineront la capitale ce weekend Cette année, Bright Brussels ne consiste pas seulement à regarder, mais aussi à vivre. Dans le parc royal, par exemple, le marché lumineux de Sibelga aura lieu.

Le festival de lumières Bright Brussels a débuté jeudi soir en présence du Ministre- président bruxellois Rudi Vervoort et de ses ministres Sven Gatz, Elke Van den Brandt et Cécile Jodogne, présidente de visit.brussels. La nouveauté cette année est que le quartier de Flagey sera également mis en avant. Cette année encore, Bright Brussels propose un spectacle éblouissant et spectaculaire avec une vingtaine d’installations ainsi que des jeux de lumière dans le quartier européen, le quartier royal et désormais le quartier de la place Flagey. Des artistes nationaux et étrangers sont invités à venir dans la capitale et à émerveiller les visiteurs pendant cette période hivernale.

Dans le nouveau quartier, le quartier Flagey, il y aura des installations à l’abbaye de la Cambre, au jardin royal et sur la place Sainte-Croix. Dans le quartier européen, les parcs du Cinquantenaire et Léopold seront illuminés avec diverses installations, et dans le quartier royal, les installations du Museumplein et le parc royal sont à ne pas manquer.