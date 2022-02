Felice Mazzù avant la réception de Saint-Trond: «Il n’y a jamais de onze de base établi à l’Union»

Une éventuelle décompression. C’est le seul grain de sable qui pourrait perturber l’océan de tranquillité dans lequel baignent des Unionistes, maîtres de leur sujet de semaine en semaine. On leur prédisait des maux de tête durant le mois de janvier, ils ont servi des « Dafalgan » à tous leurs adversaires dans la course aux Playoffs 1. Avec le sourire et un jeu agréable, basé sur la solidarité et l’abnégation.

« L’issue d’un match dépendra toujours de nous. L’adversaire a aussi un rôle à jouer mais nous sommes les premiers acteurs. » Felice Mazzù rassemble dans sa gestuelle et ses mots. Un fédérateur qui sait que seul demain compte. Sans faire de plan sur la comète, il est à la tête d’un groupe insolent d’efficacité et de justesse. Tant défensivement qu’en zone de conclusion. Une machine qui ne s’enraie presque jamais, et qui ne semble pas connaître la pression.