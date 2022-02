Hockey Pro League: battues par l’Argentine, les Red Panthers méritaient certainement mieux

Pour leur retour en Pro League après la trêve hivernale et un stage intensif de 10 jours à Buenos Aires, les joueuses belges voulaient confirmer leurs bons résultats engrangés depuis l’entame de la troisième saison de la compétition dont les deux succès face à l’Allemagne, à Uccle. Mais face à la 3e nation mondiale, les Panthers étaient bien conscientes qu’elles devraient évoluer à leur meilleur niveau pour inquiéter les Sud-Américaines. Le début de rencontre était assez équilibré mais, à la 10e minute, Eugenia Trinchinetti trouvait l’ouverture via une déviation dans son but d’Alexia t’Serstevens. Mais la réaction belge était immédiate. Alix Gerniers remettait les deux équipes à égalité sur une déviation de penalty. Les visiteuses prenaient de plus en plus confiance en leurs qualités et elles se montaient dangereuses en contre-attaques. L’équipe était bien en place et affûtée. Et à la 20e minute, la gardienne argentine devait s’interposer avec autorité sur une magnifique tentative de la capitaine, Alex Gerniers.

En début de seconde période, l’équipe locale se créait à nouveau une possibilité sur penalty. À la 46e minute, Stephanie Vander Borre devait quitter le terrain après avoir reçu un coup de stick accidentel dans le visage. La possession de balle était sud-américaine (63 %) mais les Belges se montraient toujours dangereuses en contres. Dans le dernier quart, l’Argentine parvenait à faire le break en marquant à 2 reprises. D’abord sur un penalty converti par Maria Granatto (55e) avant le doublé pour Eugenia Trinchinetti (58e). La défaite (3-1) était sévère pour la Belgique qui retrouvera les Sud-Américaines, ce dimanche, à 19 heures pour leur second affrontement du week-end.