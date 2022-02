Anderlecht a assuré l’essentiel à Zulte Waregem

Après avoir écrasé Eupen dans son stade (4-1), dimanche passé, Anderlecht a de nouveau connu, pendant 75 minutes, une soirée très, voire trop tranquille ce samedi, sur la pelouse d’une formation de Zulte Waregem il est vrai fort complaisante. Loin de se soucier des tracas que rencontre son ancien coéquipier chez les Diables Timmy Simons (coach de Zulte), Vincent Kompany se contentera largement de constater que la machine mauve, qui avait connu quelques ratés avant cela (défaites face au Cercle et à l’Union) a repris sa marche en avant avec sérieux, application, justesse technique et réalisme même si le but de Gano, à un quart d’heure du terme, l’a tout de même fait douter inutilement. Ayant rapidement pris les devants, son équipe a en tout cas pu se contenter de gérer son match, rendant une prestation globalement aboutie, sans blessure et avec un seul carton jaune, celui du jeune Zeno Debast en fin de match.