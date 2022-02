Vincent Kompany veut du changement pour le VAR: «Cinq minutes pour prendre une décision, c’est trop long»

« Cinq minutes pour prendre une décision, c’est trop long », a commenté le coach des Mauves au micro d’Eleven. « Je n’en veux pas aux arbitres, mais dans l’intérêt du football belge, passer cinq minutes à prendre une décision, ce n’est pas possible. À la fin, les supporters de Zulte n’étaient même plus intéressés par la décision et voulaient juste que le match continue. »

Pour en revenir à l’aspect sportif, Kompany a notamment pointé le manque de finition de ses joueurs. « On a bien commencé le match. On menait 2-0 et on se créait énormément d’occasions franches. On n’est juste pas parvenu à les finir, de manière assez incompréhensible. Il faut concrétiser ce genre d’occasions. Il fallait aussi trouver un équilibre entre un terrain très très lourd et le travail défensif à fournir. »

Si les Mauves ont parfaitement contrôlé la première mi-temps en menant 0-2 à la pause, ils se sont tout de même fait peur dans le dernier quart d’heure avec la réduction du score des locaux.

« En première mi-temps, on était bien en place, nous avions le contrôle du match grâce à nos deux buts », a réagi Yari Verschaeren. « En deuxième période par contre, c’est devenu plus difficile pour nous et on a perdu le contrôle. Je ne sais pas dire si la sortie de Lior Refaelov (à la 64e) a eu une influence sur la suite de notre match. Je sais en tout cas que c’est toujours très difficile de jouer ici. Nous n’avions pas bien démarré au retour de la trêve, mais là nous enchaînons deux victoires et il faut continuer comme ça. »