Météo: une fin de week-end ensoleillée avant le retour de la pluie

Le temps restera sec et d’abord encore assez ensoleillé, dimanche, avec essentiellement des nuages d’altitude; dans le courant de la journée, ces derniers deviendront de plus en plus denses à partir de l’ouest, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes-Fagnes et localement 11°C en plaine. Le vent de sud, d’abord modéré, gagnera ensuite en intensité pour devenir assez fort, et à la côte assez fort à parfois fort. Les rafales pourraient atteindre jusqu’à 50 ou 60 km/h.