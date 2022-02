Entraînements et compétitions reportés, trois nouveaux cas de coronavirus : ce qu’il ne fallait pas rater cette nuit aux JO d’hiver

La manche de qualification du slopestyle féminin en ski acrobatique aux Jeux olympiques de Pékin a été reportée à lundi en raison des conditions météorologique dans la station chinoise de Zhangjiakou dimanche, modifiant le programme pour les jours suivants.

Initialement, les skieuses acrobatiques, dont la Chinoise Eileen Gu et la Française Tess Ledeux, devaient disputer les qualifications dimanche, puis la finale lundi en slopestyle. Et de leur côté, les skieurs acrobatiques devaient passer leur qualification lundi et disputer leur finale mardi.