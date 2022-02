Pro League: les Red Lions, peu inspirés, s’inclinent face à l’Argentine

Les Red Lions ne parvenaient pas à imposer leur jeu et manquaient un peu de percussion pour inquiéter réellement les Leones. Mais à la 10e minute, sur leur premier tir au but, Sebastien Dockier déviait un tir en revers de Cédric Charlier au fond des filets. Le deuxième quart-temps n’était guère plus inspiré. Cela manquait de structure et de régularité. Mais aussi, parfois, de concentration pour prendre l’ascendant sur les Argentins malgré une domination dans les statistiques (64% de possession, 2 p.c., 12 entrées de cercle et 6 tirs au but).

Pour leur retour aux affaires en Pro League, les champions olympiques avaient la ferme intention d’entamer 2022 avec un premier succès face à l’Argentine pour effacer leur dernière prestation décevante face aux Pays-Bas. Mais les Belges étaient également bien conscients que ce premier duel de l’année ne serait pas simple à négocier après le stage intensif au Chili, face à un adversaire en pleine forme après les Jeux panaméricain. L’entame de rencontre était pourtant assez bonne mais le dernier geste n’était pas assez précis pour tromper la vigilance du gardien sud-américain. Pourtant, à la 7e minute de jeu, c’est bien l’équipe locale, via Agustin Bugallo, qui profitait d’un peu de laxisme et surtout d’une erreur de marquage pour tromper la vigilance de Loic Van Doren.

Pas de réaction après une première période moyenne

En seconde période, les Sud-Américains conservaient la domination sur les échanges. Les Lions ne parvenaient pas à trouver la parade et manquaient de hargne dans les duels. Ils ne se créaient que peu de possibilités devant le but adverse. La partie ne gagnait certainement pas en intensité au fil des minutes et Loic Van Doren devait s’employer pour garder le score inchangé. En fin de rencontre, les Argentins se montraient les plus dangereux. Et à la 58e minute, sur un stroke plutôt contestable, Maico Casella offrait la victoire à son équipe pour sa première rencontre de Pro League de la saison. Et malgré un dernier penalty (malheureusement mal stoppé), le score ne bougeait plus (2-1).

«Ce n’est évidemment jamais agréable de perdre un match international», précisait d’emblée Cédric Charlier. «Mais il faut accepter que nous sommes engagés dans un process de préparation pour la prochaine Coupe du monde. Ce faisait un petit temps que nous n’avions plus disputé de rencontre à ce niveau. Mais nous avons travaillé énormément au cours de ces 3 dernières semaines. Nous sommes déçus d’avoir perdu. Mais nous allons analyser ce que nous pouvons changer pour le second match. Ce n’est jamais simple d’analyser ce qui a fait défaut à chaud. Mais je dirai que nous n’avons pas gagné autant de balles que d’habitude. Nous avons été un peu dérangé par leur schéma de jeu et nous n’avons pas trouver la parade au niveau de la structure. Comme face aux Pays-Bas, nous avons éprouvé des difficultés par une équipe qui évolué homme contre homme en défense. Mais il faudra trouver rapidement la parade à ce souci car ce sera la tactique utilisée par la majorité des équipes contre nous dans le futur. Enfin, dans les combinaisons, nous avons donné un peu moins d’énergie que d’habitude.»