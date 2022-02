L’intense activité diplomatique échoue à apaiser la tension autour de l’Ukraine

Les efforts diplomatiques marqués par une frénésie d’appels téléphoniques entre les dirigeants occidentaux et Moscou ont échoué à atténuer les tensions autour de l’Ukraine, le Kremlin dénonçant «l’hystérie» américaine et Joe Biden menaçant Vladimir Poutine de «répercussions sévères et rapides» en cas d’attaque.

Les Etats-Unis ont insisté vendredi sur le risque d’une invasion «imminente» de l’Ukraine par la Russie, qui a massé plus de 100.000 soldats près de la frontière et vient d’entamer des manoeuvres militaires en mer Noire et au Bélarus, encadrant de facto le pays. Une telle invasion aurait des conséquences «rapides et sévères» pour la Russie, a mis en garde samedi Joe Biden lors d’un entretien avec son homologue russe.

«L’hystérie a atteint son apogée», a commenté le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, tout en précisant que les deux présidents avaient convenu «de poursuivre les contacts à tous les niveaux».