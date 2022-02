JO d’hiver 2022 : la Russie domine le relais 4x10 km messieurs et remporte la médaille d’or

Plus d’une minute d’avance sur la Norvège, médaillée d’argent.

Le relais russe a rapidement creusé un écart significatif grâce à Alexey Chervotkin, 5e du 15 km classique, qui a passé le témoin avec une marge de plus de 23 secondes sur le groupe de poursuivants.

La Russie a remporté le relais 4 x 10 kilomètres messieurs de ski de fond des Jeux Olympiques. Avec Alexey Chervotkin, Alexander Bolshunov, Denis Spitsov et Sergey Ustiugov, les Russes ont largement dominé les débats, terminant dans un temps de 1h54:50.7, devant la Norvège (+1:07.2) et la France (+1:16.4), dimanche au centre national de ski de fond de Zhangjiakou.

Le passage d’Alexander Bolshunov, déjà médaillé d’or du skiathlon et de bronze du sprint en Chine, a encore accru l’avance du quatuor du Comité olympique russe à près d’une minute après les deux relais en style classique.

Denis Spitsov et Sergey Ustiugov, en skate, ont géré leur viatique pour permettre à la Russie, deuxième en 2014 et 2018, de décrocher l’or pour la quatrième fois de son histoire, après les trois titres acquis par l’Union soviétique (1956, 1972 et 1980).

Derrière les Russes, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo et le Français Maurice Manificat ont longtemps été au coude à coude mais Klaebo, vainqueur du sprint en début de semaine, a fait parler sa vitesse dans les derniers hectomètres pour décrocher l’argent.