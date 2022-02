Le restaurant de Rochefort «La Stradella» détruit par un incendie

Un incendie a complètement détruit le restaurant «La Stradella», dans la nuit de samedi à dimanche, rue d’Hamptay à Rochefort, indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

Les pompiers de la zone Dinaphi se sont rendus sur place avec une autopompe et une citerne de la caserne de Rochefort, une autopompe de Marche-en-Famenne, une citerne et une auto-échelle de Beauraing. Malgré leur intervention, le feu s’est propagé, via la toiture, aux bâtiments voisins. L’incendie n’a pas fait de blessé. Plusieurs personnes ont dû être relogées.