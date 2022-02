Scène cocasse en Ligue 1 : deux joueurs de Lille décident du tireur du coup-franc en jouant à pierre-papier-ciseaux (vidéo)

Angel Gomes a obtenu un joli coup-franc à l'entrée de la surface. Jonathan Bamba et Xeka se présentent pour tirer le coup-franc. Les deux coéquipiers décident finalement de jouer à shifumi pour déterminer le futur tireur du coup-franc.

Le football peut parfois créer des scènes étonnantes sur et en dehors des terrains. Lors de la rencontre entre Montpellier à Lille, 24ème journée de Ligue 1, deux joueurs lillois ont décidé jouer à un petit jeu pour déterminer qui allait tirer le coup-franc.

Jonathan Bamba remporte ce petit jeu mais son coup-franc ne donne rien. Xeka, a eu son moment de gloire, quelques minutes plus tard. A la 77ème minute, le Portugais délivre Lille et inscrit le seul but de la rencontre. Grâce à cette rencontre, les Dogues remontent provisoirement à la 8ème place du championnat de France.