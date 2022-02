Un suspect arrêté pour avoir mis le feu à un sans-abri qui dormait à la gare du midi

Un homme a mis le feu à un sans-abri qui dormait à la gare du Midi samedi, vers 03h30 du matin, selon une information de Sudinfo confirmée dimanche matin par le parquet de Bruxelles. Ce dernier précise que l’homme victime des faits a été grièvement blessé et que ses jours étaient en danger, avant d’ajouter que son état est toujours critique mais désormais stable.

Avisé des faits, le parquet de Bruxelles a demandé au laboratoire de la police judiciaire fédérale de se rendre sur place et a désigné un médecin légiste.

La police fédérale des chemins de fer a été appelée, vers 03h30 samedi matin, en station de métro Bruxelles Midi pour un incendie et une personne brûlée.

Selon des précisions données par Sudinfo, l’auteur aurait bouté le feu au moyen de journaux placés sur le sans-abri et d’un briquet. Notamment grièvement brûlé au niveau du dos, la victime aurait été transportée au centre des grands brûlés de l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek.

Le parquet de Bruxelles se refuse pour le moment à faire de plus amples commentaires dans l’intérêt de l’enquête en cours.

Un suspect a pu être identifié et arrêté samedi matin peu de temps après l’intervention. Il a été auditionné au cours de la journée par la police et sera mis dimanche à disposition d’un juge d’instruction, saisi pour tentative de meurtre à la suite d’un incendie.

Il ne s’agirait pas d’un acte de violence gratuite. Les deux hommes seraient d’origine polonaise. Selon Me Isaac Miller qui s’est exprimé dans Sudinfo, il s’agirait d’un acte accidentel, le suspect essayant de faire du feu pour se réchauffer. Son client aurait rencontré la victime le soir-même et ils auraient bu ensemble de la bière et de la vodka. N’ayant pas de proches en Belgique, le suspect aurait décidé de dormir dans la gare du Midi. Son avocat précise qu’il n’a pas pris la fuite. Le suspect prétend avoir essayé d’éteindre le feu.