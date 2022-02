Tour d’Oman : l’Italien Fausto Masnada remporte la 4ème étape et prend la tête du général (vidéo)

L’Italien Fausto Masnada (Quick-Step-Alpha Vinyl) a fait coup double au Tour d’Oman dont il a remporté en solitaire la 4e étape, dimanche, devant son coéquipier suisse Mauro Schmid. Masnada est devenu le nouveau leader du classement général.

La 4e étape du Tour d’Oman (2.Pro), qui a été disputée dimanche entre Al Sifah et Muscat sur la distance de 119,5 kilomètres, était pimentée par la triple ascension dans la finale du Bousher Al Amerat. Trois coureurs se sont échappés dès le début de l’étape, l’Italien Samuele Zoccarato, l’Espagnol Julien Irizar et le Tchèque Michael Kukrle. Le trio a été repris par le peloton à 83 kilomètres du but.