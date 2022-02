Harcèlement par SMS, violences domestiques: après l'affaire Greenwood, l'arrestation d’une autre star de Premier League refait surface Plusieurs médias anglais ont relayé cette affaire qui date de 2019.

Par la rédaction Publié le 13/02/2022 à 12:31 Temps de lecture: 1 min

Après l’affaire Greenwood, la Premier League est une nouvelle fois secouée par de nouvelles accusations de violences conjugales d’un joueur du championnat anglais. L’affaire remonte à 2019 et la police a confirmé l’information relayée par plusieurs médias anglais, comme The Sun et Daily Star.

Cette affaire concerne une star de la Premier League, arrêtée en 2019 par la police après avoir attaquée sa petite-amie. En plus de ces attaques, la jeune femme s’est plainte d’avoir reçus des messages menaçant durant la nuit de la part de son compagnon. Suite à cette affaire, le footballeur, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a engagé des avocats qui ont ensuite proposé un paiement qui a été accepté, mettant fin à l’incident.

L’incident s’est donc conclu sur un accord à l’amiable. Le Mirror évoque une somme à cinq chiffres qui aurait été négociée en dehors du tribunal pour mettre fin aux procédures et autres ennuis juidiciaires. Depuis, le couple s’est définitivement séparé.

Il y a peu, Mason Greenwood a été arrêté pour suspicion de viol. Le joueur de Manchester United a été privé de matches et d’entraînements jusqu’à nouvel ordre par son club.