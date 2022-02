Pro League : des Rouches, sans idées, s’inclinent 2-0 face à Genk

Dimanche après-midi, le Racing Genk s’est défait du Standard de Liège sur le score de 2-0, dans le cadre de la 27e journée de championnat. Les buts ont été inscrits par Bongonda (44e) et Onuachu (53e). Ce résultat voit le Standard s’éloigner encore plus des playoffs 2, alors que Genk défend fièrement sa 8e place.

Les Limbourgeois ont imposé leur rythme dès le début de rencontre et ont bien failli prendre l’avantage rapidement via Onuachu de la tête, mais son but a été annulé pour un hors-jeu au moment du service de Munoz (2e). Le Standard s’est néanmoins montré dangereux, lorsqu’Emond a récupéré un ballon nonchalamment dégagé et envoyé une demi-volée puissante en direction de Vandevoordt (14e).