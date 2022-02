Bagarre sur la Grand-Place de Huy: «Entre 30 et 50 jeunes se trouvaient sur place»

Une personne blessée et emmenée au CHR de Huy

Une bagarre a éclaté samedi soir sur la Grand-Place de Huy, a signalé la zone de police de Huy. Une personne a été blessée durant l’altercation.

Vers 21h30, un mouvement de foule s’est produit entre plusieurs personnes selon les premiers éléments: «Entre 30 et 50 jeunes se trouvaient sur place et à l’arrivée des patrouilles, on dénombrait un blessé. L’individu, qui n’est pas Hutois, a été transporté au CHRH», précise la police.