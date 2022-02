Baromètre covid: Bart De Wever veut passer en code jaune d’ici la fin du mois

Toutes les mesures maintenues dans la lutte contre la propagation du coronavirus seront discutées début mars quand un nouveau Comité de concertation se réunira autour de la gestion de la pandémie. Le port du masque dans l’enseignement secondaire sera donc aussi abordé à ce moment-là, a indiqué dimanche le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke dans les émissions «De Zevende Dag» (VRT) et «C’est pas tous les jours dimanche» (RTL-TVi).

Le président de la N-VA Bart De Wever s’est prononcé dimanche au JT de VTM pour un passage rapide en code jaune, après le code orange qui sera activé vendredi (le 18). Il s’attend à ce que l’on puisse passer en jaune «d’ici au congé de détente», qui débute le 28 février. Les participants au Comité de concertation ont pourtant indiqué vendredi qu’ils se retrouveraient seulement début mars pour un nouveau Codeco consacré à la gestion de la pandémie. Le code jaune signifie entre autres qu’il n’y a plus d’obligation de présenter un CST dans les lieux couverts par le baromètre corona (horeca, culture, évènements, etc.).

Le ministre socialiste a toutefois appelé à faire une différence entre les endroits où l’on décide de se rendre, comme les discothèques, et les lieux dans lesquels la population est «obligée» d’aller, comme les écoles, les transports publics, etc. «Les masques à l’école, cela protège aussi l’école, et tous ses élèves», rappelle-t-il.

Samedi prochain, l’obligation de porter le masque dans les magasins, les transports et à l’école ne vaudra plus qu’à partir de 12 ans. Les enfants du primaire seront libérés de cette obligation. Certains, comme le ministre de l’Enseignement flamand Ben Weyts (N-VA), ont sans attendre indiqué espérer rapidement un même allègement pour les élèves du secondaire.