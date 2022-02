Microsoft veut continuer à sortir les «Call of» sur PlayStation

Le rachat avait fait grand bruit. Fin janvier, Microsoft annonçait sa volonté de racheter un des plus gros acteurs de l’édition de jeux vidéo en déboursant un peu moins de 70 milliards d’euros. Soit le plus gros rachat de l’histoire du jeu vidéo et de Microsoft. Une somme impressionnante, mais logique quand on jette un œil au catalogue détenu par Activision Blizzard : Diablo, Overwatch, Starcraft, mais surtout la série des Call of Duty. Mais une question de taille demeurait. Quel sort serait réservé à ces franchises maintenant qu’elles appartiennent à un fabricant de consoles ? La crainte était notamment que ces jeux ne soient supprimés des stores concurrents où ils sont extrêmement populaires.