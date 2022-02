Kirsten Flipkens éliminée au deuxième tour qualificatif à Dubaï

Kirsten Flipkens n’a pas réussi à se hisser au troisième et dernier tour des qualifications du tournoi de tennis WTA 500 de Dubaï, dimanche. Au deuxième tour qualificatif, Flipkens, 36 ans, 140e mondiale, a été dominée 6-0, 6-2 par la Suissesse Jil Teichmann (WTA 35), tête de série N.1 de cette épreuve sur surface dure dotée de 703.580 dollars. La rencontre a duré 57 minutes.

Plus tôt dans la journée, Maryna Zanevska (WTA 68) s’était hissée au dernier tour qualificatif après l’abandon de la Polonaise Magda Linette (WTA 45/N.10) au début du deuxième set. Zanevka avait remporté le premier set 6-2 et le premier jeu du second set était en cours lorsque Linette a jeté l’éponge.