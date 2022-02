Jane Birkin: «Personne n’a la fantaisie de me donner un rôle farfelu»

Dix-huitième étage d’un grand hôtel bruxellois. Chance : le ciel est bleu, la vue dégagée, le soleil doré. On retrouve Jane Birkin, quelques heures avant la cérémonie des Magritte du cinéma où elle doit remettre un Magritte d’honneur à Jan Ackermans, fils de Marion Hänsel, décédée en juin 2020 et à qui l’Académie André Delvaux rend hommage. Dans un improbable mais charmant mélange de français et d’anglais, Jane Birkin se raconte sous l’œil attentif de son chien Bella. Son actualité, c’est sa tournée avec son dernier album « Oh ! pardon tu dormais » qui passera par La Louvière (le 27 février) et le Cirque Royal à Bruxelles (le 13 avril). Ce qui lui fait dire : « C’est génial. C’est trop loin pour la famille. Il n’y aura pas de gens que je connais dans la salle. Puis, venir en Belgique, c’est toujours bon pour le moral. » Son actualité, c’est aussi Jane par Charlotte, film bouleversant réalisé sur elle par sa fille Charlotte Gainsbourg, sorti en France et qu’on espère en Belgique.