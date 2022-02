Premier League: les Wolves surprennent Tottenham (0-2), Dendoncker buteur (vidéo)

Wolverhampton a décroché sa quatrième victoire consécutive à l’extérieur, dimanche à Tottenham, dans le cadre de la 25e journée de Premier League.

Rapidement menés par un but du Mexicain Jimenez, les Spurs ont craqué dès la 18e minute en encaissant, sur une action un peu confuse, un deuxième but signé Leander Dendoncker. Le Diable rouge a inscrit son premier but dans le championnat anglais et permis à son équipe de grimper à la sixième place du classement.