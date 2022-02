Crise en Ukraine: Poutine bien plus libre de décider que les chefs du Kremlin au temps de la guerre froide

Ce week-end, ministres et télévisions russes l’ont à nouveau répété : accusant l’Ouest de « propagande sur une agression russe contre l’Ukraine », dénonçant « ultimatums et menaces qui ne mènent à rien », Moscou assure qu’il n’a aucune ambition offensive et critique avec sarcasme « l’hystérie » derrière l’inquiétude des Européens et Américains. Vladimir Poutine, lui, ne s’est pas exprimé. Le chef du Kremlin a retrouvé son habituel silence de tacticien qui n’aime pas agir sous pression.