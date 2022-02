Colonisation belge en Afrique: le sort des métis revient à l’agenda

Quatre ans après que le Parlement a adopté une résolution relative à la ségrégation subie par les métis issus de la colonisation belge en Afrique, la question revient à l’agenda et le ministère de la Justice annonce qu’une solution est en vue.

C’est ce lundi en effet que la « Commission-colonisation » du Parlement examinera le point très sensible que représente le sort des métis. Il apparaîtra sans doute que, malgré la résolution adoptée à l’unanimité, les avancées ont été bien modestes et que l’une des principales revendications des métis n’a toujours pas trouvé de réponse concrète, à savoir l’accès aux archives les concernant.

Certes, les Archives générales du Royaume ayant achevé la numérisation des documents relatifs au Congo, au Rwanda et au Burundi, il devrait, en principe, être plus facile d’accéder aux documents concernant le personnel de l’administration coloniale et des sociétés privées, mais cette quête ressemble toujours à un parcours du combattant.