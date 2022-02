Le «convoi de la liberté» va-t-il paralyser Bruxelles?

Nul ne sait combien de véhicules s’approcheront de Bruxelles ce lundi. Mais les autorités de la capitale attendaient le « convoi de la liberté » de pied ferme. La manifestation inspirée du mouvement de camionneurs canadiens a été interdite par la Ville de Bruxelles et des centaines de policiers fédéraux et locaux sont déployés dans et autour de la capitale pour tenter de détourner le(s) convoi(s) loin du quartier européen.