Nicolas Raskin après la défaite à Genk: «Pas été assez bons dans les moments-clés»

« Je ne sais même plus quoi dire ». Nicolas Raskin cherche ses mots après cette nouvelle défaite. Comme Samuel Bastien lors de l’élimination en Coupe sur la pelouse de Gand le 22 décembre dernier (3-1). Chaque fois que les Rouches se trouvent dans un moment charnière, ils craquent. Une absence de solutions qui trouve son écho dans la gestuelle des joueurs. Bras levés haut dans le ciel, chutes théâtrales après une phase de reconversion manquée ou des gestes d’énervement quand la balle n’arrive pas au bon endroit. De semaine en semaine, les Standardmen répètent les mêmes erreurs défensives avec, cette fois, un Moussa Sissako désinvolte sur le deuxième but des Limbourgeois. Trop tendre dans son rectangle, mais aussi inefficace en zone de conclusion, le Standard balbutie souvent son football. Même dans les moments forts, ou lors de chaque coup de poignard asséné par Paul Onuachu et ses partenaires. « C’était une belle occasion de voir plus haut, mais nous n’avons pas réussi. Nous sommes donc forcément déçus ». Mathieu Cafaro a tout résumé en deux phrases.

Pour encore espérer rejoindre le Top 8 tant convoité, le Standard ne pouvait pas perdre. Il l’a fait, sans être outrageusement dominé mais en manquant de justesse dans les phases dites clés. « Nous avons trop subi, tout en ne parvenant pas à gérer les instants qu’il fallait. On prend un but juste avant la pause, et le second alors que nous étions en train de revenir dans le match. Ce qui a fait défaut, c’est notre capacité à être très bons quand nous étions bien, mais surtout de la solidité quand l’adversaire se voulait plus consistant ».

Comme souvent depuis l’entame de la compétition. Chaque fois qu’il tente de sortir la tête hors de l’eau, le Standard plonge et se noie. Dans un marasme crispant, pour ne pas dire inquiétant. « Ce n’est pas ce dimancheque nous avons perdu la course aux Playoffs 2 », glisse Renaud Emond. « Il faut relativiser, car cette situation date de plusieurs mois. Les intentions sont là, mais nous n’y arrivons pas. En raison de diverses choses, avec des buts bêtement encaissés, une incapacité à conserver le zéro ou des décisions arbitrales contre nous. C’est un tout mais nous ne lâcherons pas, tant que tout est jouable mathématiquement ».

Le point de vue comptable, ou l’unique élément susceptible d’empêcher la flamme de l’espoir de s’éteindre. Parce qu’au niveau du jeu et de l’efficacité, c’est beaucoup plus compliqué. « Tout est possible dans le foot », reprend Mathieu Cafaro. « Il faut se dire que les rencontres doivent être jouées sans pression, avant de faire les comptes en toute de fin de parcours. Car ceux devant ne vont pas tout gagner non plus. Il reste beaucoup de points sur la table, à nous de tous les prendre ».