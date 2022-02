Tour de Provence: les griffes du Condor Quintana

Elle appartient à la même formation géologique que le mont Ventoux, c’est la raison pour laquelle les Provençaux, sourire entendu sur un visage plissé par le soleil hivernal, la considèrent comme sa petite sœur. Aux abords moins abrupts et rugueux que le géant chauve, un brin plus aimable mais qui ne tolère, elle non plus, que la compagnie des durs au mal, taillés dans cette roche calcaire, blanchâtre, qui assèche le relief et le gosier.