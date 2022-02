Coronavirus: les premiers pas encourageants d’un vaccin «made in Africa»

Dans sa robe orange éclatante, Meryame Kitir n’est pas passée inaperçue pendant sa visite d’Afrigen. Cette entreprise du Cap a annoncé, le 3 février, qu’elle avait réussi à faire, en six mois, une réplique du vaccin Moderna à ARN messager contre le covid. « Ils l’ont fait deux fois plus vite que prévu », s’enthousiasme la ministre belge de la Coopération au développement. Son teint cuivré et ses cheveux noirs, hérités de ses parents d’origine marocaine, ont étonné plus d’un interlocuteur, qui s’attendait plutôt à voir une femme blanche et probablement blonde représenter le pays de Tintin. C’est mitraillée par les photographes – en réalité, attirés par la présence, à ses côtés, du directeur de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus – que Kitir a visité les laboratoires d’Afrigen.