Le festival Bright Brussels a attiré les regards de quelque 300.000 personnes (photos et vidéos)

En plus des créations lumineuses réalisées par des artistes nationaux et internationaux dans les quartiers européen, Royal et Flagey, des nocturnes dans des musées et des visites guidées ont été proposées via une programmation «OFF».

Flagey mis en lumière

C’était la première fois que le quartier Flagey était mis en lumière dans le cadre du festival Bright Brussels. Plusieurs lieux emblématiques comme la façade de la maison de la radio mais aussi l’abbaye de la Cambre ont été «sublimés». L’intérieur de l’église Notre-Dame a aussi accueilli une œuvre artistique composée de lumières suspendues.

Autre nouveauté de cette édition, le Sibelga Light Market s’est implanté dans le parc Royal avec un atelier de réparation de luminaires endommagés et un marché de luminaires de seconde main.

La Stib a par ailleurs permis à ses voyageurs de laisser une trace numérique de leurs passages dans la station Schuman.