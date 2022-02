Pour le Standard, la saison se terminera début avril...

En huit jours de temps, Moussa Sissako aura été placé, à son corps défendant, au centre de tous les débats. En inscrivant, face au CS Bruges, un but parfaitement valable refusé par le VAR, qui a fait couler beaucoup d’encre, puis en commettant, dimanche à Genk, en tout début de deuxième mi-temps, une grosse erreur qui a profité à Onuachu et précipité la 11e défaite liégeoise de la saison. Très lourde de conséquences, car s’il est impossible d’affirmer que sans la bourde du jeune défenseur central malien (préféré à Noë Dussenne), le Standard aurait recollé au score, sa perte de balle coupable a plombé ses ambitions. Définitivement cette fois, parce qu’on ne voit pas comment l’équipe liégeoise, désormais pointée à 9 points de Genk et de la huitième place, pourrait encore accrocher les Playoffs 2. Sauf miracle, sa saison, décidément pourrie jusqu’au bout, s’achèvera donc au début du mois d’avril, même si des séances d’entraînement et l’organisation de quelques matches amicaux la prolongeront.