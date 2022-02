Le prix du gaz plus préoccupant que son approvisionnement

On peut prendre les tensions qui règnent entre Russie, États-Unis, Ukraine et Union européenne dans n’importe quel sens, le gaz y est omniprésent et révèle son importance géostratégique. La crise ukrainienne ne fait qu’empirer le constat de l’augmentation du prix du gaz ces derniers mois, liée au jeu de l’offre et de la demande boostée par la gourmandise asiatique. Nul ne s’attend à une baisse des prix dans les prochains trimestres mais de là à anticiper l’impact de la seule crise en Ukraine… Pas si simple.