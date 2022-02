Evacuations et annulations d’avion: l’Ukraine entre dans la spirale

Sur fond de discussions diplomatiques intenses, une semaine de tous les dangers débute en Ukraine, prise entre le marteau et l’enclume, la Russie et les Etats-Unis, et les intérêts des uns et des autres. Durant tout le week-end, de nouvelles ambassades, désormais plusieurs dizaines, se sont alignées sur la position américaine et sont en train d’évacuer leurs personnels non essentiels et demandent à leurs ressortissants de quitter l’Ukraine le plus tôt possible. Par ailleurs, samedi, la compagnie aérienne néerlandaise KLM a décidé de suspendre ses vols à destination de Kiev, une mesure qui pourrait faire boule de neige dans les heures à venir et laisse planer le spectre d’une fermeture aérienne du pays.