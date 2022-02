Bruges-Charleroi: les contres brugeois ont eu raison des Zèbres

Fort de ses deux derniers succès de rang, le Sporting de Charleroi se rendait au stade Jan Breydel avec de la confiance, comme l’avait déclaré Edward Still vendredi. Conscient de ses forces, le matricule 22 espérait livrer son meilleur match de la saison. Les hommes d’Edward Still ont bel et bien livré une prestation de grande qualité, mais ils se sont fait punir sur des contres supersoniques brugeois, qui ne se sont pourtant quasiment pas créé une seule occasion sur une action posée. Avec cette défaite, le matricule 22 voit le Top 4 s’éloigner un peu puisque l’Antwerp, Anderlecht et donc le FC Bruges ont gagné ce week-end. « On ne regarde pas encore le classement. On sait qu’il reste du temps », pointait Edward Still, forcément et légitimement rassuré par la très bonne prestation de ses joueurs. « On progresse contre les gros, on le voit. On est meilleur qu’il y a un mois ; et à cette époque on était déjà meilleur que cinq mois plus tôt… »