4 pour Bessilé, 5,5 pour Tchatchoua: les bulletins des Zèbres à Bruges

6,5 Kamara : il avait d’abord sorti un réflexe devant Sobol, avant de se faire battre à bout portant par Rits sur le but d’ouverture. Ne pouvait pas grand-chose sur la reprise du même joueur vingt minutes plus tard. Deux parades devant Skov Olsen pour empêcher une plus grande sévérité du score (77e et 81e).

6 Knezevic : il a plutôt bien cadenassé le côté droit le plus souvent face à un décevant Lang. Auteur d’une intervention in extremis devant De Ketelaere qui s’apprêtait à conclure (9e).

5,5 Ozornwafor : il a livré une prestation consistante dans l’axe, même si les Brugeois sont parvenus plusieurs fois à le faire dézoner. Un peu passif face à Skov Olsen dont la frappe croisée est passée juste à côté de la cible (53e). Sauve le 3-0 sur la ligne (86e).