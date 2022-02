Les Red Panthers manquent encore de constance

Pour la seconde manche de leur affrontement de Pro League face aux Sud-Américaines, un léger sentiment de revanche animait les joueuses belges après la défaite un peu sévère dans les chiffres de samedi (3-1). Mais privées de Stephanie Vanden Borre (nez cassé lors du match de la veille), les Panthères allaient devoir oser et surtout jouer sans complexe pour espérer battre pour la toute première fois la 3e nation mondiale. Et après un début de rencontre assez équilibré, ce sont les visiteuses qui prenaient l’avantage au marquoir via Lucie Breyne qui envoyait un sleep puissant au fond des filets (11e). Les joueuses belges jouaient bien et proposaient un press qui embêtait fortement leurs adversaires du jour. Lors du second quart, les Argentines se montraient de plus en plus pressantes et les Red Panthers devaient faire attention de ne pas déployer trop d’efforts en perdant trop rapidement la balle. Au final, le court avantage au marquoir après 30 minutes était finalement assez flatteur pour les protégées de Raoul Ehren.