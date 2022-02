Convoi de la liberté à Bruxelles: des perturbations attendues ce lundi

Les convois de la liberté, protestation hétéroclite de personnes opposées aux mesures sanitaires, appellent à rejoindre le centre de Bruxelles et son quartier européen lundi. Tandis que les autorités belges ont interdit la manifestation.

Contrôles policiers

La police fédérale a tenu dimanche soir de nombreux contrôles mobiles, se concentrant essentiellement « sur la surveillance des voies d’accès et des grands axes de circulation en direction de Bruxelles », avait alors expliqué la porte-parole de la police fédérale An Berger. « Si nous croisons des personnes participant au convoi, nous les approchons et les informons. Les chauffeurs reçoivent un dépliant expliquant ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. »

Dimanche soir, des barrages étaient aussi déployés un peu partout dans la capitale, notamment au shopping d’Anderlecht, aux quatre bras de Tervuren, à Stockel et la chaussée de Ninove.