Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar: le show de la mi-temps du Super Bowl à voir ou à revoir en vidéos

Show dans le show, la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, n’a pas déçu les 70.000 spectateurs du So-Fi Stadium de Los Angeles et les dizaines de millions de téléspectateurs devant leur petit écran.

On a ainsi retrouvé des prestations des rappeurs de la « west coast » Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, qui jouaient un peu à domicile, mais aussi du rappeur Eminem et de la chanteuse new-yorkaise Mary J. Blige. Avec 50 Cent en invité surprise.

