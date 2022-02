Variant omicron: une étude révèle quels seraient les profils les plus à risque

Selon l’étude, les personnes âgées de 18 à 79 ans contaminées par le variant omicron ont un risque 7,7 fois plus faible de contracter une forme grave qu’avec le variant delta. Chez les plus de 80 ans, omicron présente un risque 3,3 fois plus faible.

Entre 18 et 79 ans, le risque a été divisé par 6,7 pour les personnes vaccinées par rapport au variant delta, qu’elles aient reçu ou non un rappel, détaille la RTBF. Pour les plus de 80 ans, le danger est divisé par 4,3 avec un rappel et 2,2 avec une primo-vaccination.